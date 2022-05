Le média russe indépendant, Proekt Media, a publié une liste reprenant les noms de plus de 150 commandants russes d'armées et de districts, des commandants de divisions, de brigades et de régiments.. Ceux-ci seraient, selon le média, impliqués dans la guerre en Ukraine et auraient coordonné l'invasion de l'Ukraine.

Pour chaque personne identifiée, plusieurs informations sont données : une brève biographie, des informations sur le grade, les récompenses et l'unité à laquelle elle appartient, mais aussi des données personnelles comme le statut familial (marié ou non, avec ou sans enfants), ainsi que le revenu annuel et le fait d'être endetté. Une photo est également liée à chaque compte.

Selon le média indépendant russe, une personne sur huit identifiées dans cette liste serait liée à l'Ukraine. Certains y auraient vécu et étudié, tandis que d'autres y seraient nés. "Au moins 20 commandants de l'invasion russe que nous avons identifiés sont déjà morts à la mi-mai . Quatre des morts ont mis fin à leurs jours au même endroit où ils sont nés - en Ukraine", note le média.

Toujours selon Proekt Media, des unités issues de 53 régions de Russie participent à la guerre. Selon les données étudiées par le média, "toutes les unités des Forces armées russes capables de passer à l'offensive participent à l'opération". Cela comprend toutes les armées terrestres disponibles dans le pays, toutes les forces offensives des forces aéroportées, toutes les formations de renseignement existantes, les marines des quatre flottes, l'artillerie automotrice, les bombardiers, les avions d'attaque et de chasse.

L'enquête complète est à retrouver en anglais ici.