Discrète dans les médias mais très influente en coulisses, Hope Hicks a d'abord travaillé pour la ligne de vêtements d'Ivanka Trump à New York. Selon Ouest France, elles se sont rencontrées lorsque Hicks effectuait un stage dans un cabinet de presse, après sa licence d’anglais à l’université de Dallas. La fille de Trump est alors vice-présidente exécutive du développement et des acquisitions à la Trump Organization.

Ancienne mannequin et visage de la collection adolescente de Ralph Lauren, elle a rejoint très tôt l'équipe de campagne du magnat de l'immobilier en 2016 et fait depuis partie du cercle rapproché du président. Après avoir occupé à 29 ans le poste prestigieux de directrice de la communication de la Maison Blanche, elle a quitté un temps son poste pour rejoindre le groupe Fox, qui chapeaute la chaîne Fox news, avant de revenir sur Pennsylvania Avenue. The 'Trump Whisperer' (la chuchoteuse de Trump) ou encore la "vraie fille de Trump" ; de nombreux surnoms lui sont donnés dans la presse.

© AFP



Elle était à bord d'Air Force One avec le président américain lorsqu'il s'est rendu mardi à Cleveland, dans l'Ohio, pour participer au débat face à Joe Biden. Elle a également voyagé avec lui mercredi lorsqu'il s'est rendu dans le Minnesota pour un meeting de campagne. Durant ces dernières semaines de campagne, elle a donc eu des contacts rapprochés avec le Président et de nombreux collaborateurs et collaboratrices du Président. C'est lors de ce dernier meeting dans le Minnesota qu'elle aurait commencé à présenter des symptômes. Selon le Washington Post, elle a été mise en quarantaine sur le chemin du retour et a été testée positive le lendemain (jeudi).

© AFP



À Fox News, le 45ème Président des Etats-Unis a dit par téléphone que Melania et lui avaient également été testés. "Qui sait ? Nous passons beaucoup de temps avec Hope", annonçait déjà Donald Trump pour qui il est possible que Hope ait été infectée par un membre de la police ou de l'armée qui la remerciait. "Ils viennent vers vous et veulent vous serrer dans leurs bras et vous embrasser parce que nous faisons un si bon travail pour eux", estimait Trump. "On se rapproche des gens et ce genre de choses arrivent. Hope est une personne chaleureuse. Elle sait que c'est un risque, mais elle est jeune".

© AFP



Trump a annoncé être positif au coronavirus. Hope Hicks était positive au virus et l'a donc peut-être transmis au président qui, en février dernier, le qualifiait encore de "canular démocrate".