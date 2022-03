Dans le sixième arrondissement de Paris, une violente altercation a éclaté dans un bar, vers 6 heures du matin. Il s'agissait d'un différend entre, Shaun Hegarty et Federico Martín Aramburú, deux anciens rugbymans, et un groupe de trois jeunes, composé de deux hommes et une femme. Les sorteurs sont intervenus pour stopper la bagarre. Les deux rugbymans rentraient de leur côté tandis que le groupe de jeune regagnait sa voiture. Mais ces derniers ne voulaient pas en rester là et se sont dirigés, à bord de leur Jeep verte, vers l'Argentin, qui marchait sur le trottoir. L'un des deux hommes a asséné plusieurs coups de feu, ne touchant personne. L'autre est alors sorti de la voiture et a, comme le rapporte l'Equipe, tiré sur Federico Martin Aramburu à six reprises. Ce dernier n'a pas survécu, touché dans la jambe et le bas-ventre.

Comme nous vous en informions ce lundi, une jeune femme, âgée de 24 ans, a été arrêtée samedi en fin de journée. Elle est soupçonnée d'être la conductrice de la voiture. Deux autres hommes ont également été identifiés par la police française.



Déjà mis en examen et en détention en 2015

D'après Le Point, l'auteur des coups de feu serait Loïk Le Priol, un homme âgé de 27 ans qui aurait des mouvances avec l'extrême droite. Cet homme, un ancien militaire, serait l'un des leaders du Groupe Union Défense (GUD), un syndicat d'extrême droite. Il a été jugé en octobre 2021 pour des faits de tortures qui remontent à 2015. A cette époque, Loïk Le Priol faisait partie des personnes qui ont passé à tabac Edouard Klein, l'ancien leader de la GUD. Dans une vidéo révélée par Mediapart, on peut voir Le Priol torturer Edouard Klein. Il lui écrasait la tête, le menaçant avec un couteau sous la gorge, tout en filmant avec son téléphone. Cela lui a valu d'être placé en détention provisoire. Dix jours plus tard, comme l'avait révélé Mediapart, ils étaient libérés car leur caution, qui s'élevait à 25.000 euros, avait été payée par Axel Loustau, un proche de Marine Le Pen.

D'après Streetpress, le militant nationaliste s'est engagé à 17 ans chez les commandos marine mais aucune information sur sa carrière n'a filtré à ce jour.

Loïk Le Priol s'est également lancé dans la mode, sortant une marque de vêtement appelée "Babtou solide", qui a fait un carton chez les sympathisants d'extrême droite. Les différents égéries de sa marque avaient, eux aussi des accoutumances pour l'extrême droite. Finalement, sa marque se fera radier du registre national du commerce et des sociétés. Depuis, il aurait collaboré avec l'entreprise Kyani, spécialisée dans les produits de bien-être et santé avant de rejoindre l'entreprise familiale de location de jeeps.