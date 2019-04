Monde Une page de l’Histoire du Japon se tournera ce 30 avril pour faire place à l’ère

Ce 30 avril 2019, l’empereur Akihito du Japon abdiquera, comme il en avait émis le souhait, en faveur de son fils aîné Naruhito, âgé de 59 ans. Il deviendra à son tour empereur le lendemain mais la cérémonie d’intronisation en présence des chefs d’État n’aura lieu qu’en octobre prochain.

Naruhito a vu le jour le 23 février 1960. Il est le premier des trois enfants du prince héritier Akihito et de la princesse héritière Michiko du Japon. Une union qui n’avait pas été bien vue par les milieux les plus conservateurs puisque Michiko, bien qu’issue d’une famille cossue, n’était pas de lignage princier. La jeune princesse entend poser ses marques quant à l’éducation de son fils. Pas question de confier son bébé aux chambellans du palais ou à des précepteurs : Naruhito, comme son frère Akishino et sa sœur Nori, ont été élevés par leurs propres parents.

Le futur empereur jouit d’un impressionnant cursus universitaire. Il est d’ailleurs le premier membre de la famille impériale à avoir décroché de tels diplômes. Il a ainsi une maîtrise en Histoire de l’université Gakushuin de Tokyo, complétée à Oxford. Il a publié des écrits sur l’étude de l’évolution des transports fluviaux au fil des siècles dont La Tamise comme axe de communication et porte un grand intérêt à l’histoire médiévale.

Comme tous les membres de sa famille, c’est un mélomane averti. Par le passé, il a formé avec ses parents un petit orchestre où il jouait du violon, sa mère étant au piano et son père au violoncelle.

C’est en 1986 qu’il fait la rencontre de la talentueuse diplomate Masako Owada au cours d’une réception. On sait que Naruhito a dû se montrer plus que persuasif pour que la jeune femme finisse par accepter de devenir son épouse et renonce à sa carrière, elle qui parle plusieurs langues, dont le russe. Le mariage est célébré le 9 juin 1993. Les Japonais s’emballent pour Masako à tel point que l’on parle de Masakomania. On copie ses tenues, son fin collier de perles blanches, sa coiffure, etc. Mais il apparaît rapidement que Masako, en devenant l’épouse du prince héritier, est surtout entrée dans une cage dorée qui l’éteindra au fil des ans. Pas question de faire ceci ou cela, de sortir avec des amis, même de voir ses parents sans l’autorisation de l’Agence impériale qui régit les faits et gestes journaliers des membres de la famille royale. Cette terrible emprise a même provoqué chez l’impératrice Michiko, mère de Naruhito, une période d’aphasie.

Naruhito entretient des relations amicales avec le roi Philippe. Il a assisté à son mariage en 1999 à Bruxelles. Les deux familles sont très unies depuis le roi Baudouin et la reine Fabiola. Akihito et Michiko ayant fait le déplacement pour les funérailles du roi Baudouin en 1993 et l’impératrice Michiko, malgré ses 80 ans, pour l’enterrement de son amie la reine Fabiola. Lors de la visite d’État du roi Philippe au Japon, les souverains belges ont retrouvé le couple héritier un soir dans leur hôtel de Tokyo pour un moment en tête à tête en marge du programme officiel, preuve des relations amicales qui existent entre eux malgré la distance géographique.

Le 1er décembre 2001, après huit années de mariage, Masako donna naissance à une fille Aiko. C’est une grande déception à la Cour. Ce n’est pas l’héritier tant espéré. La pression s’accentue encore mais il semble peu probable que l’état de dépression profond dans lequel est plongée la princesse Masako permette d’envisager une seconde grossesse. Le frère cadet de Naruhito, Akishino, devient père d’un fils en 2006. Il est à ce jour l’héritier présomptif au trône du Chrysanthème. La question de la modification de la Constitution permettant aux femmes de régner est cycliquement évoquée. Sans plus.

Naruhito a sillonné le monde lors de visites officielles. Toujours affable, muni de son appareil photo lors des moments moins protocolaires pour immortaliser monuments et paysages. Lors d’une récente visite en France, il avait demandé à inscrire à son agenda privé la visite d’un vignoble.

Ces dernières années n’ont pas été faciles sur le plan humain pour le futur empereur en raison de l’état de santé toujours fragile de son épouse, puis de sa fille qui a souffert de harcèlement scolaire au point de ne plus se rendre aux cours, puis d’une période de fatigue au début de l’adolescence. Naruhito a toujours pris la défense de son épouse, souvent critiquée pour n’être pas assez en forme pour accomplir ses obligations officielles alors qu’elle s’octroyait ponctuellement un repas avec des amis.

Une page de l’Histoire du Japon se tournera ce 30 avril pour faire place à l’ère Reiwa comme l’a annoncé le Premier Ministre Shinzo Abe. Cela signifie la "naissance d’une civilisation où règne une harmonie entre les êtres". Souhaitons un heureux règne à Naruhito et Masako !