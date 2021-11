Rosalinda González est épouse et partenaire d’"El Mencho", le chef du cartel de Jalisco.

Les autorités mexicaines ont arrêté cette semaine la femme du trafiquant de drogue le plus recherché au monde, Nemesio Oseguera "El Mencho", chef du Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Il s’agit du plus puissant du Mexique depuis qu’Osegera a détrôné dans les esprits son rival légendaire Joaquin "Chapo" Guzman, aujourd’hui arrêté. Avant cette mise au cachot, et pour bien prouver que c’était lui le nouveau patron, "El Mencho" avait fait enlever dans un bar deux des fils de Guzman. Il les avait relâchés quelques jours après, mais avait diffusé entre-temps les images sur internet. On y voyait ses gardes du corps maîtrisant ceux de la famille d "El Chapo". C’était le signe du passage de relais…

Son truc, c’est de travailler en famille, en s’appuyant sur les 18 frères et sœurs de son épouse, la comptable du cartel. La fortune de la famille est estimée à 50 milliards de dollars. Ce qui le classerait parmi les 25 hommes les plus riches de la planète.

(...)