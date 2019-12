Les plus riches de la planète ont gagné 1,2 milliard de dollars en 2019, alors que les marchés ont grimpé en flèche. En tout, seulement 52 personnes figurant dans le classement ont vu leur fortune diminuer au cours de l'année.

Dans la liste, on retrouve la plus jeune milliardaire autodidacte cette année, Kylie Jenner, après que sa société, Kylie Cosmetics, ait signé un partenariat exclusif avec Ulta Beauty Inc. Elle a ensuite vendu 51 % de ses parts pour 600 millions de dollars.

Cependant le haut du classement est exclusivement masculin. En tête on retrouve une nouvelle fois, le patron d'Amazon, Jeff Bezos. Malgré son divorce, avec MacKenzie Bezos, qui lui aura fait perdre près de 9 milliards de dollars, il reste la personne la plus riche du monde.

Le géant du commerce électronique est suivi de Bernard Arnaut du groupe LVMH et de Bill Gates qui se talonnent tous les deux (111,6 millards pour l'un et 108,6 milliards pour le second).

Le top 10 des fortunes en millards de dollars :

1. Jeff Bezos - Amazon - 115,9 millards de dollars

2. Bernard Arnault et sa famille - LVMH - 111,6 millards de dollars

3. Bill Gates - Microsoft - 108,6 millards de dollars

4. Warren Buffet - Berkshire Hathaway - 89 millards de dollars

5. Amancio Ortega - Zara - 78 millards de dollars

6. Mark Zuckerberg - Facebook - 77,1 millards de dollars

7. Larry Ellison - Logiciel - 66,1 millards de dollars

8. Carlos Slim Helu et sa famille - Telecom - 64,1 millards de dollars

9. Larry Page - Google - 61,3 millards de dollars

10. Mukesh Ambani - Pétrochimie - 59,3 millards de dollars

Au total, parmi les 10 personnes en haut du tableau, six viennent des Etats-Unis. Ces gains ne manqueront pas d'alimenter le débat déjà passionné sur l'accroissement de la richesse et l'inégalité des revenus. Aux États-Unis, 0,1 % des plus riches ont la main sur la plus grande part du gâteau, ce qui a incité certains politiciens à demander une restructuration radicale de l'économie.

"L'accumulation des richesses par un petit nombre de personnes se fait au prix de la vie des gens", a déclaré la représentante, Alexandria Ocasio-Cortez, qui se décrit elle-même comme une socialiste démocratique aux Etats-Unis.