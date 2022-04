C'est ce dimanche 24 avril 2022 que l'avenir de la France, au moins pour les cinq ans à venir, se joue. Après un premier tour de l'élection présidentielle 2022 qui a consacré les candidats Emmanuel Macron (27,8%) et Marine Le Pen (23,15%), le candidat La République en Marche et président sortant se confronte à nouveau dans les urnes à la candidate RN (Rassemblement National). Macron concourt pour un second quinquennat d'affilée, ce qui n'est jamais arrivé depuis 1962. Le Pen vise un autre doublé historique : devenir la première femme présidente de la République française, et être la première candidate d'un parti d'extrême-droite au pouvoir.

Tous les 5 ans, le même petit jeu se répète. Les médias suisses et belges, y compris La Dernière Heure par l'entremse de son site DH.be, profitent d'une loi qui interdit les médias français de communiquer les informations dont ils disposent sur le scrutin en cours Les médias belges, eux, peuvent donc dévoiler les résultats de l'élection présidentielle en France avant 20h, contrairement aux médias français, tenus d'attendre cet horaire et la fermeture de tous les bureaux de vote pour pouvoir diffuser les premiers résultats. Pourquoi un tel privilège ? Il existe en la matière un cadre juridique : l’article 2 de la loi électorale du 19 juillet 1977 interdit à l’ensemble des médias de publier, diffuser ou commenter de nouveaux sondages en lien avec l’élection présidentielle, du vendredi minuit au dimanche à 20 heures. L'article L.48-2 du code électoral interdit en outre à tout candidat "de porter à la connaissance du public un élément de polémique électorale nouveau à un moment tel que ses adversaires n'ont pas la possibilité d'y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale".

L'article interdit également à tout citoyen de distribuer des tracts ou de faire du démarchage. Le non-respect de ces articles fait courir une lourde peine à celui qui ne les respecte pas. En effet quiconque tentera de divulguer la moindre information avant 20h encourt une peine de 75 000 euros d'amende. Cette règle n’étant applicable qu’en France, elle ne concerne pas les médias belges qui ont quartier libre pour divulguer tout résultat quand bon leur semble. C’est pourquoi sur le site de La DH, les tendances électorales fiables et les premiers résultats des votes de l'élection présidentielle française sont publiés avant 20h, de manière recoupée. Nosu relayons également les informations, fiables, de nos confrères de La Libre, experte et rompue à la couverture des grands scrutins politiques belges et internationaux. Les Français ne s'y trompent pas : notamment via le hashtag #RadioLondres, ils s'infroment massivement sur les sites des médias belges et suisses afin de s'informer en temps réel sur tous les enjeux du scrutin.

Ce fut déjà le cas lors du premier tour du 10 avril, où notre rédaction avait été en mesure d'informer correctement à propos des premiers réusltats définitifs en Outre-Mer, puis en relayant les premiers sondages d'opinion réalisés par les grands bureaux d'étude, bien avant la divulgation officielle des deux candidats gagnants, sur le coup de 20 heures.

