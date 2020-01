Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a affirmé vendredi que les Etats-Unis souhaitaient la "désescalade" après la mort du général iranien Qassem Soleimani, tué dans un raid américain.

Le secrétaire d'Etat a indiqué dans trois tweets distincts s'être entretenu avec ses homologues chinois, britannique et allemand de "la décision de Donald Trump d'éliminer M. Soleimani en réponse à des menaces imminentes pour des vies américaines". Il a rappelé à chaque fois que les Etats-Unis souhaitaient une "désescalade".

Mike Pompeo s'est dit "reconnaissant", après avoir échangé avec le ministre britannique des Affaires étrangères Dominic Raab, que les alliés des Etats-Unis "reconnaissent les menaces agressives et permanentes posées par la force iranienne al-Qods" des Gardiens de la Révolution.

"L'Allemagne s'inquiète également des provocations militaires permanentes du régime iranien", a par ailleurs écrit Mike Pompeo après avoir discuté avec le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas.

Le secrétaire d'Etat américain avait publié sur Twitter dans la nuit de jeudi à vendredi une vidéo montrant selon lui des Irakiens "dansant dans la rue" pour célébrer la mort de Qassem Soleimani. L'émissaire de la République islamique en Irak, dirigeant des Gardiens de la Révolution, a été tué tôt vendredi dans un raid américain à Bagdad. Le Pentagone a annoncé que le président américain Donald Trump avait lui-même donné l'ordre de "tuer" M. Soleimani. L'Iran a immédiatement promis de "venger" sa mort.

Les Etats-Unis avaient le "droit" de "se défendre" en menant un raid contre le général iranien Qassem Soleimani, a commenté vendredi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, félicitant le président américain Donald Trump. "Au même titre qu'Israël a le droit de se défendre, les Etats-Unis ont exactement le même droit. Qassem Soleimani est responsable de la mort de citoyens américains et d'autres innocents et planifiait de nouvelles attaques", a affirmé M. Netanyahu dans une déclaration transmise par ses services. Le président Trump a "agi avec rapidité, force et sans hésitation", a-t-il ajouté.