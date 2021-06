Les forces de l'ordre ont lancé samedi peu après 17H00 une opération d'évacuation du site de la rave-party illégale qui continuait de se tenir à Redon (Ille-et-Vilaine), en Bretagne, en utilisant des gaz lacrymogènes, a constaté un journaliste de l'AFP. "Une opération d'évacuation est en cours sur le site de la rave-party pour y mettre fin", a tweeté la préfecture.

Un épais nuage de gaz lacrymogène a recouvert le site où des affrontements avaient eu lieu dans la nuit entre gendarmes et teufeurs. Au moins 25 cars de gendarmes mobiles et de CRS étaient positionnés aux abords du principal accès au site et un hélicoptère tournait au-dessus de Redon.

Vendredi soir, vers 22H30, les gendarmes avaient tenté d'empêcher l'installation de cette rave-party interdite et organisée en hommage à Steve Maia Caniço, jeune Nantais mort noyé dans la Loire il y a deux ans lors de la Fête de la musique.

De violents affrontements avaient suivi pendant plusieurs heures et fait plusieurs blessés côté gendarmerie et participants. Un jeune homme de 22 ans a "perdu une main", avait notamment indiqué le préfet Emmanuel Berthier.