Pékin va fermer à nouveau toutes ses écoles et universités, après un rebond des cas de Covid-19 dans la capitale chinoise, a annoncé mardi soir la mairie. Le maire appelle également ses habitants à ne pas quitter la ville.

La ville a entrepris le dépistage de dizaines de milliers d'habitants après la découverte en l'espace de cinq jours de 106 nouvelles personnes infectées, alors que le nouveau coronavirus semblait pratiquement éradiqué de Chine.

La situation épidémique à Pékin était jugée "extrêmement grave" ce mardi par les autorités, faisant craindre la possibilité d'une nouvelle vague de contaminations.

Ce rebond du nombre d'infections, centré autour du marché géant de Xinfadi, dans le sud de la capitale, a poussé les autorités à décréter, outre la fermeture des écoles et le confinement d'une trentaine de zones résidentielles, la fermeture des sites sportifs et culturels.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué lundi suivre "de très près" la situation et évoqué l'envoi possible d'experts supplémentaires dans les prochains jours.

Au moins 8.048.880 cas d'infection, parmi lesquels 436.813 décès, ont été comptabilisés au total, notamment en Europe, continent le plus touché avec 2.428.525 cas (188.349 morts) et aux Etats-Unis, qui comptent le plus grand nombre de cas diagnostiqués (2.114.026) et de décès (116.127).