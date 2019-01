Les opérations pour secourir le petit Julen, enfant de deux ans tombé dans un puits en Espagne, se poursuivent pour la onzième journée consécutive.





Les secouristes espèrent toujours un miracle malgré que les chances de trouver le petit Espagnol en vie sont très maigres. Ils continuent cependant à y croire.





Le coordinateur des opérations, Angel Garcia Vidal, pense que ses hommes sont proches de trouver Julen. Il espère que l'opération prendra fin prochainement: " Nous continuons à travailler sans relâche et sentons que nous sommes toujours plus proches de Julen. On approche et on le sent !", relaye Sudpresse.





Un docteur espagnol s'est livré au média El Confidencial sur les chances que Julen soit encore en vie: " Il y a beaucoup d’incertitude car nous ne savons pas exactement à quelle profondeur il est tombé. S’il s’agit de 100 mètres, alors il faut comprendre que cela revient à une chute d’un immeuble de 50 étages".