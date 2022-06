Il s'agit du nombre le plus élevé depuis le 12 avril, il y a plus de deux mois. Les autotests n'étant pas inclus dans les statistiques, le nombre réel d'infections est probablement plus élevé. L'Institut néerlandais de la santé publique et de l'environnement (RIVM) a indiqué la semaine dernière qu'en sept jours, il avait enregistré 15.526 tests positifs, soit une augmentation de 70% du nombre d'infections confirmées en une semaine. En quinze jours, ce nombre a presque triplé.

Selon le RIVM, cette hausse est visible "sur l'ensemble du territoire et parmi tous les groupes d'âge". Elle est due à l'émergence de nouveaux sous-variants du variant Omicron du coronavirus. Ces derniers parviennent mieux à contourner le système immunitaire, mais ne semblent pas rendre les gens plus malades. Le nombre d'infections est également en augmentation en Belgique, où le taux de reproduction du virus s'établissait ces derniers jours à 1,16, ce qui signifie que l'épidémie tend à s'accélérer.

En raison de la nouvelle vague de Covid-19, de plus en plus de personnes se font tester pour confirmer qu'elles ont bel et bien été contaminées. La semaine dernière, les centres de tests néerlandais ont effectué plus de 32.000 dépistages, soit plus que les deux semaines précédentes réunies. Parmi ceux-ci, 68% étaient positifs, le pourcentage le plus élevé depuis début mars.

Le nombre d'hospitalisations est également en hausse chez nos voisins. Au cours de la semaine précédente, 268 personnes ont été hospitalisées pour une infection par le coronavirus. Il s'agit du nombre le plus élevé depuis la fin du mois d'avril. Parmi elles, 22 ont été admises en soins intensifs, également le nombre le plus élevé depuis avril.