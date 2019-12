La grève en France contre la réforme des retraites qui perturbe fortement le trafic ferroviaire depuis le 5 décembre a déjà occasionné un manque à gagner de 400 millions d'euros à la SNCF, a déclaré son patron Jean-Pierre Farandou dans un entretien au Monde mardi.

"Le conflit n'est pas terminé et il est encore trop tôt pour faire le bilan complet", mais "au bout de 20 jours on est à 400 millions d'euros de chiffre d'affaires qui n'aura pas été réalisé dans la période", a indiqué M. Farandou, qui a succédé le 1er novembre à Guillaume Pepy à la tête du groupe public. "C'est déjà une somme considérable. Les comptes 2019 seront fortement impactés par ce conflit, d'autant plus qu'on n'est pas encore au bout du décompte des conséquences économiques."

La SNCF avait réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 33,3 milliards d'euros, estimant l'impact de la longue grève du printemps contre la réforme ferroviaire à près de 900 millions.