Alors qu'il évoquait pour la première fois une possibilité de défaite ce vendredi , Donald Trump n'est toujours pas résigné. Depuis le début du dépouillement du scrutin présidentiel américain, le républicain ne cesse de crier à la fraude électorale et ne veut pas reconnaître la victoire de Joe Biden, largement en tête avec 306 grands électeurs.

Dans un nouveau tweet ce samedi, il persiste dans ses accusations. Alors que Joe Biden a confirmé sa large victoire ce vendredi, en remportant l'Etat de Géorgie, mettant ainsi un terme au dépouillement du scrutin, Donald Trump remet encore une fois en doute la validité des votes dans cet Etat, qui a déjà procédé au recomptage des voix.

"Le décret de consentement signé par le secrétaire d'État de Géorgie, avec l'approbation du gouverneur Brian Kemp, à la demande de, Stacey Abrams, rend impossible la vérification et la correspondance des signatures sur les bulletins de vote et les enveloppes, etc. Ils savaient qu'ils allaient tricher.", écrit-il sur le réseau social.

"Qu'est-ce qu'ils essaient de cacher. Ils le savent, et tout le monde aussi. EXPOSEZ LE CRIME!", ajoute-il.