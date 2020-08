Interrogé sur la chaîne Fox Business ce jeudi, le président américain s'en est pris à la députée Alexandria Ocasio-Cortez, affirmant qu'elle était une mauvaise élève. "", a ajouté Trump.

Ce n'est pas la première fois que le ton monte entre le locataire de la maison blanche et la jeune figure de proue démocrate. Cette fois-ci, "AOC" n'a pas tardé à réagir: sur son compte Twitter, elle a défié le président américain de publier ses notes universitaires.

"Faisons un accord, Monsieur le Président : vous rendez public vos bulletins de notes, je rendrai public les miens et nous verrons qui est le meilleur élève", a-t-elle déclaré.

Alexandria Ocasio-Cortez peut se permettre de provoquer le président, au vu de la collection de diplômes et de récompenses qu'elle a accumulés au fil des années. A l'école secondaire, la jeune femme originaire du Bronx a notamment gagné le deuxième prix de l’Intel International Science and Engineering Fair, grâce à un projet de recherche en microbiologie. À la suite de cela, l'Institut de Technologie du Massachusetts (MIT) a même choisi son nom pour baptiser un astéroïde. En 2011, elle est diplômée d'un master en économie et relations internationales à l'Université de Boston, avec distinction, le quatrième meilleur résultat de sa classe.

Donald Trump a quant à lui été diplômé en 1968 de la Wharton School, une école de commerce rattachée à l’université de Pennsylvanie. Selon le Washington Post, une école militaire de New York fréquentée par Trump à l'adolescence aurait caché ses dossiers scolaires en 2011 après des demandes pressantes d'amis du futur président américain pour les obtenir.