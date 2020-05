Le Premier ministre français, Edouard Philippe, présente ce jeudi 28 mai l'acte 2 du déconfinement. Cette nouvelle vague d'assouplissements est prévue pour le 2 juin au vu d'une situation sanitaire encourageante. La France a établi une carte évolutive de ses départements pour évaluer la situation dans chacun d'entre eux. Certains assouplissements ne pourront être appliqués que dans les départements qui sont au vert. Plus aucun département n'est considéré comme "rouge", mais plusieurs d'entre eux restent en "orange".

"Tous les départements vont bénéficier de nouvelles mesures fortes de déconfinement, a commencé Edouard Philippe. Mais nous allons surveiller avec une vigilance particulière les départements d'Île de France, la Guyane, et Mayotte. Dans ces départements, le virus circule un peu plus qu'ailleurs et des inquiétudes spécifiques demeurent. Dans ces départements, que nous allons qualifier de départements orange, le déconfinement sera, dans les trois semaines qui viennent, un peu plus prudent que sur le reste du territoire. Au cours de cette phase 2, la liberté va redevenir la règle et l'interdiction constituera l'exception."

"Nous sommes un peu mieux que là où nous espérions être", a expliqué Edouard Philippe avant de présenter la seconde phase du déconfinement. Sur le plan sanitaire, les nouvelles sont bonnes".



"Partout, en France de nombreux clusters surgissent", a toutefois regretté le Premier ministre, appelant les Français à rester vigilants.

Voici les mesures annoncées:



Accélération de la réouverture des écoles

Réouverture des cafés, restaurants et des bars le 2 juin en zone "verte", seulement les terrasses en zone "orange"

Réouverture des parcs et jardins en zone orange (dont Paris)

Réouverture de la plupart des derniers commerces fermés

Les cinémas pourront rouvrir à compter du 22 juin

Musées et monuments rouverts dès le 2 juin

Réouverture des colonies de vacances à partir du 22 juin

Les campings pourront accueillir des vacanciers le 2 juin en zone verte, le 22 en zone orange

Levée de la restriction de circulation à l'intérieur du pays

Piscines, gymnases et salles de sport rouvriront le 2 juin en "zone verte", le 22 juin en "zone orange"

Les frontières extérieures de l'UE fermées au moins jusqu'au 15 juin

En ce qui concerne le testing, il occupe toujours une place primordiale dans cette deuxième phase du déconfinement. "Grâce au déploiement massif des tests PCR, nous avons la capacité de tester chaque personne symptomatique. 80% des résultats sont rendus en moins de 36 heures", a précisé le ministre de la Santé, Olivier Véran.

Edouard Philippe a tenu à rassurer les Français en assurant que l’application StopCovid, qui sera lancée le 2 juin, respecte les vies privées de chacun et qu’elle ne géolocalisera pas les citoyens. "L’utilisation sera anonyme et temporaire et l’Etat n’aura jamais accès aux données", a-t-il assuré.

"La question attendue et espérée par beaucoup"

Edouard Philippe a insisté sur la réouverture des bars et restaurants, qui constitue selon lui "une très forte attente des Français. C'est capital pour l’économie et représente une partie de notre art de vivre."

"Les restaurants, bars et cafés pourront ouvrir dans tous les départements à partir du 2 juin mais avec des restrictions temporaires dans les zones oranges. Partout, cette ouverture sera faite avec des règles sanitaires, avec des limites de 10 par tables et une distance minimale d’un mètre entre chaque table. Le port du masque sera obligatoire pour le personnel et pour les clients s’ils se déplacent", a-t-il ajouté. Pour les bars, il faudra interdire la consommation "debout", car elle provoque un rapprochement excessif, a-t-il expliqué Seules les consommations à table seront autorisées.

"Notre plus grand adversaire, ce sont les grands rassemblements. Dans les espaces en plein air, une jauge maximale de 5000 personnes sera fixée. Dans les espaces couverts ou fermés, la responsabilité revient aux exploitants", a ajouté Edouard Philippe, mais ils ne devront pas rouvrir s'ils ne peuvent pas garantir une sécurité sanitaire maximale. Les discothèques, salles de jeux et stades resteront fermés au moins jusqu'au 21 juin.