Alors que l'Europe est redevenue selon l'OMS "l'épicentre de l'épidémie", Emmanuel Macron s'adresse ce mardi soir aux Français pour annoncer les décisions prises par son gouvernement afin de contenir cette hausse des indicateurs. La France étant pour l'instant relativement épargnée grâce notamment à une couverture vaccinale parmi les plus élevées au monde.

Le Président français a commencé par rappeler que les dix derniers mois 100 millions de doses de vaccin contre le Covid-19 ont été injectées en France. "Ce qui fait de nous l'un des pays du monde les plus protégés." "

Nous n'avons pas terminé avec cette épidémie", a-t-il cependant souligné, rappelant l'avertissement de l'OMS qui met en garde contre le début d'une cinquième vague en Europe. "Et si grâce à vos efforts la situation en France est plus favorabe, l'augmentation de 40% en une semaine de notre taux d'incidence et la remontée des hospitalisations sont des signaux d'alerte."



Macron a ainsi annoncé vouloir une accélération de la campagne de rappel du vaccin et a pris une mesure pour ce faire. "A partir du 15 décembre il faudra justifier d'un rappel pour prolonger la validité de votre pass sanitaire."

