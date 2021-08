"Les vols ont repris et les vols militaires américains à destination du Qatar et d'autres lieux décollent, et d'autres vols décollent à destination de Kaboul à l'heure où je vous parle", a déclaré à la presse le général Hank Taylor, de l'état-major américain.

Les États-Unis utilisent leur base militaire de Ramstein, près de Kaiserslautern, dans l'ouest de l'Allemagne, comme plaque tournante pour l'évacuation, depuis l'Afghanistan, des personnes en quête de protection, a annoncé vendredi le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas, selon un accord convenu avec les Etats-Unis. L'immense base de Ramstein est "temporairement utilisée pour le transit vers les Etats-Unis de personnes en provenance d'Afghanistan en quête de protection", a déclaré M. Maas.

La mesure permet de soulager le pont aérien mis en place entre Kaboul et la capitale ouzbèke Tachkent.

M. Maas a insisté pour qu'aucune place dans un avion en provenance de Kaboul ne soit laissée vide.

Ramstein est l'un des aéroports militaires les plus importants des forces armées américaines en Europe pour le fret et le transport.