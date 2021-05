Réservé aux hommes depuis 1913, le Pine Valley Golf Club fait partie des parcours les plus prestigieux du golf des Etats-Unis. Là-bas, les femmes n'étaient acceptées sur le parcours qu'en tant qu'invitées et seulement le dimanche après-midi.

Le président de Pine Valley, Jim Davis, a changé la donne en adressant un courriel aux membres du club. "Lors de la réunion annuelle des membres, nous avons apporté un changement historique aux statuts de Pine Valley. L’avenir du golf doit s’orienter vers l’inclusion, et j’ai le plaisir de vous annoncer que les administrateurs et les membres du Pine Valley Golf Club ont voté à l’unanimité et avec enthousiasme pour supprimer tout langage sexiste de nos statuts."

D'autres clubs renommés avaient déjà franchi le pas de l'ouverture il y a une dizaine d'années comme par exemple Augusta National. Il s'agit du parcours où se dispute le Masters, qui a ainsi accueilli ses premiers membres féminins en 2012. Deux ans plus tard un autre club célèbre lui emboîtait le pas, le Royal & Ancient Golf Club de St. Andrews en Écosse.