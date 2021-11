La situation sanitaire se dégrade de jour en jour chez nos voisin néerlandais. C'est pourquoi les autorités ont décidé ce vendredi de (re)mettre en place des nouvelles règles très fortes dans tout le pays. A partir de ce lundi et durant trois semaines, les pubs, les restaurants et les supermarchés devront fermer à 20h. Les magasins de vêtements, les coiffeurs et les casinos fermeront quant à eux à 18 heures.

Il a aussi été décidé que les places assises étaient dorénavant obligatoires dans les pubs et le public interdit lors des manifestations sportives. Le télétravail est également obligatoire, sauf s'il n'y a pas d'autre option.

En ce qui concerne les contacts sociaux, Mark Rutte a demandé à ses citoyens de les limiter à nouveaux: "Ne recevez pas plus de quatre invités par jour âgés de 13 ans ou plus. Même si les gens ont été vaccinés. Nous savons que la plupart des infections se transmettent derrière la porte d'entrée".