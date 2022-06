Ensemble (la majorité présidentielle regroupant LREM, Modem, Horizons et Agir) arrive en tête de ce second tour des élections législatives françaises 2022 avec entre 208 et 248 sièges, selon la première projection d’un important institut de sondage. La coalition d'Emmanuel Macron n'obtiendrait donc pas la majorité absolue.

La Nupes (Nouvelle Union populaire écologique et sociale, emmenée par Jean-Luc Mélenchon) décrocherait entre 163 et 203 sièges.

Suivent derrière : le Rassemblement national (de Marine Le Pen) avec entre 67 à 90 sièges et Les Républicains et alliés avec 30 à 50 sièges.

Pour rappel, l'Assemblée nationale compte 577 sièges.

Ces projections, qui se basent sur de premiers dépouillements (sur base d’un échantillonnage de bureaux de votes en France, sélectionnés selon leur représentativité), fournissent des chiffres encore plus précis que les sondages. Affinées avec des modèles statistiques, de telles estimations permettent de projeter le résultat national.