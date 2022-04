Le dimanche 24 avril 2022, les Français éliront leur futur président de la République avec deux candidats en lice : Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le même duel vécu lors des élections de 2017, durant lequel le président actuel avait remporté 66,10 % des suffrages exprimés.

Le premier tour lyonnais

Comment avoir les résultats des élections présidentielles françaises de 2022 en direct ?

La course à la présidentielle

Jean-Luc Mélenchon, candidat La France Insoumise

Marine Le Pen, candidate Rassemblement National

Emmanuel Macron, président sortant, candidat La République en Marche

Sondages pour le second tour

Les élections à Lyon

>> Obtenez le lendemain de l'élection les résultats détaillés de Lyon sur le site officiel À Lyon, les résultats du premier tour qui ont eu lieu le 10 avril 2022 présentent un écart très serré entre Emmanuel Macron (31,83 % des votes) et Jean-Luc Mélenchon (31,06 % des voix). La candidate Marine Le Pen arrive en 3ᵉ position avec seulement 8,99 % des suffrages exprimés. Malgré un taux d’abstention de 18,05 %, La France Insoumise, mouvement crée par Jean-Luc Mélenchon, est en tête dans plusieurs arrondissements, notamment dans le sud-est de Lyon. Le parti politique d’Emmanuel Macron, quant à lui, réalise ses meilleurs scores principalement dans l’hypercentre. Dans les urnes, on a comptabilisé 1,17% de votes blancs et 0,34% de votes nuls.Alors qu’en France, les résultats du second tour ne seront dévoilés qu'à partir de 20 heures, les médias belges pourront diffuser en amont les premières tendances . En effet, la Belgique n’est pas soumise à la législation française qui interdit toute communication sur les résultats des élections avant la fermeture des bureaux de vote.Douze personnalités politiques se sont porté candidats et candidates à l’élection présidentielle de 2022, après avoir obtenu les 500 parrainages requis. Avant le 1er tour du scrutin, les électeurs ont ainsi découvert de nouvelles figures politiques. Anne Hidalgo , maire de Paris depuis le 5 mars 2014 et candidate du Parti socialiste, se présentait pour la première fois à la présidentielle. Avec 1,7 % de voix, elle se positionne en 10ᵉ position du 1er tour de scrutin, un score qui affaiblit le parti politique déjà fragilisé. D’autres candidats ont affiché des résultats relativement faibles, Valérie Pécresse , représentante du parti Les Républicains, a obtenu 4,8 % des suffrages pour sa première candidature : une campagne électorale qui n’a pas convaincu malgré son coût élevé (7 millions d’euros) et pour laquelle elle a d’ailleurs lancé un appel aux dons. Il en est de même pour le candidat de Reconquête, Eric Zemmour , qui, en dépit d’une surmédiatisation, atteint la 4ᵉ place pour un petit score de 7,1 %. Cependant, un trio de tête s’est largement imposé lors de cette course électorale.Avec un taux de 22 %, Jean-Luc Mélenchon , candidat pour la 3e fois à la présidentielle française, décroche la 3ᵉ place grâce à une campagne dynamique qui a su fédérer bon nombre d’électeurs de gauche. Évincé du second tour, il incite tout de même ses partisans à voter en masse aux élections législatives afin de l’élire Premier ministre. Sa victoire au second tour s’est jouée à 422 000 voix avec Marine Le Pen.Candidate de l’extrême-droite pour la 3e fois également, Marine Le Pen , rassemble 23,1 % de voix, ce qui la place en 2ᵉ position. Son programme axé sur la préférence nationale, l’immigration et la sécurité a principalement séduit les électeurs de la région du Nord Est, du Grand Est, mais aussi des Hauts-de-France. Des personnalités politiques et des associations ont appelé les Français à faire barrage ce dimanche 24 avril afin de contrecarrer sa potentielle élection.En dépit d’un quinquennat traversé par le mouvement des Gilets Jaunes, le Covid ou encore l’affaire Mc Kinsey, Emmanuel Macron se hisse à la 1ʳᵉ place avec 27,8 % de votes. Avec un bilan mitigé et une gouvernance plutôt marquée à droite, il tente à présent d’attirer l’électorat de gauche.À quelques jours de l’élection présidentielle 2022, après un grand débat national plutôt serein, duquel le président sortant semble être sorti gagnant, les sondages se multiplient. Emmanuel Macron, candidat à sa réélection, est donné favori, emportant la majorité des intentions de vote. Alors qu’en 2017, il avait obtenu 66,1 % des voix contre 33,9 % pour Marine Le Pen, l’écart devrait se resserrer cette année. Ceci étant, les résultats présentés ne sont pas définitifs : chaque voix compte, chaque bulletin glissé dans l’urne aura une incidence.Riches de leurs histoires et de leurs architectures, plusieurs quartiers de Lyon sont classés au Patrimoine Mondial de l’Unesco : le Vieux-Lyon, les pentes de la Croix-Rousse, la Presqu'île, mais aussi la colline de Fourvière. Troisième plus grande ville de France, Lyon est une ville sensible à l’environnement. Le maire actuel, issu du parti d’Europe Écologie Les Verts, Grégory Doucet, a été élu en 2020 avec 52,4 % des suffrages. Des élections municipales qui ont été marquées par un taux d’abstention de 60 %, de même pour la présidentielle de 2017, notamment dans l’Est lyonnais. Élections qui avaient, par ailleurs, nommé gagnant Emmanuel Macron avec 84,11 % loin devant Marine Le Pen (15,89 %). Le premier tour des présidentielles cette année a connu une mobilisation plus importante avec un taux de participation à 81,95 %. Les Lyonnais se sont effectivement déplacés massivement aux urnes. Ils devront à nouveau voter le dimanche 24 avril, afin d’élire le futur président de la République.