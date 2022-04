Les résultats et sondages du second tour à Marseille

Le deuxième tour des élections présidentielles françaises se tient ce dimanche 24 avril : l'électorat français se rendra une nouvelle fois aux urnes, pour décider de leur prochain président.

>> Suivez ce lien pour obtenir les résultats et tendances électorales en direct le jour J

>> Dès le lendemain des élections, découvrez les chiffres officiels de Marseille sur le site officiel

Le premier tour marseillais des présidentielles

Le premier tour de scrutin a dessiné le choix que devra faire chaque citoyen français inscrit sur les listes électorales. Ce choix se fera entre deux candidats : Emmanuel Macron (La République en Marche) et Marine Le Pen (Rassemblement National). Député de Marseille depuis 2017, Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) a échoué de peu. Pourtant, à Marseille, il était le premier des candidats avec 31,12% des suffrages exprimés, suivi par Macron (22,62% des votes) et Le Pen (20,89% des voix). Le taux d'abstention (31,97%) était plus élevé que la moyenne nationale. Le taux de participation est donc de 68,03%, mais avec 0,76% de votes blancs et 0,31% de votes nuls.

Les résultats de la présidentielle 2022 en Belgique dès 18h

La législation française oblige les médias français à ne divulguer aucune information sur l'élection présidentielle française avant que l'ensemble des bureaux de vote ne soient fermés. Aucun résultat, aucune estimation de résultats ou d'intentions de vote et aucun reportage sur des demandes en sortie de vote ne doivent donc apparaître sur les plateformes médiatiques, de la télévision aux réseaux sociaux. Ce cadre légal a été défini par l'article 2 de la loi électorale du 19 juillet 1977 . Tout média publiant ce genre d'article encourt 75 000 € d'amende. Il en va de même pour toute entité ou personne relayant ce genre d'informations. Seule exception : la diffusion du taux de participation est autorisée.

En revanche, il s'agit bien ici d'une législation française . Dans cette logique, seuls les médias français sont soumis à cet article 2. C'est pourquoi la DH a pu vous communiquer les tendances électorales et les derniers sondages bien avant la fermeture des urnes et le début du dépouillement lors du premier tour de la présidentielle. Vous obtiendrez toutes ces informations lors du second tour également, sur notre site.

Élection présidentielle 2022 : une analyse géographique qui parle d'elle-même

La France n'a pas voulu se diriger vers l'originalité ou la nouveauté. Elle a préféré entrevoir une revanche dans ces élections présidentielles 2022, qui reprend les mêmes candidat et candidate qu'en 2017 : le président sortant Emmanuel Macron (La République en Marche) et Marine Le Pen (Rassemblement National), avec respectivement 27,94 % et 23,15 % des voix. Malgré tout, Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise) n'a jamais été aussi proche du deuxième tour de scrutin et aura fait trembler les électeurs du Rassemblement National jusqu'au bout de la nuit, pour finir avec 21,95 % des votes. L'avenir nous le dira, mais 2022 a sans doute jalonné un nouveau paysage politique français en tripartie. En remontant l'histoire politique, le bipartisme était de mise avec les duels UMP/PS et un FN en embuscade. Ici, trois « ogres » ont tout dévoré sur leur passage, avalant près des trois-quarts de la population française exprimée, appuyant sans doute définitivement la mort des anciens partis politiques traditionnels, comme un PS (Parti Socialiste) à 2 % avec Anne Hidalgo à sa tête - n'atteignant pas les 5% requis pour le remboursement des frais de campagne électorale. Les autres candidats et candidates sont également bien loin du trio de tête : Éric Zemmour (Reconquête) à 7,07 %, Valérie Pécresse (Les Républicains) à 4,78 %, Yannick Jadot (Europe Ecologie Les Verts) à 4,6%, etc.

D'autres dynamiques intéressantes ressortent de ces élections de 2022. D'une part, l'abstention était crainte. Il y avait de quoi : la courbe des citoyens boudant les urnes ne cesse de grimper au fil des élections. Le dernier coup de massue en date était les élections régionales où seuls 35% des inscrits et inscrites s'étaient déplacés. Concernant les élections présidentielles, le record est détenu en 2002 avec 28% d'abstention. Ce record est conservé puisque « seulement » 26 % des électeurs n'ont pas voulu s'exprimer lors de ce 1er tour de l'élection.

D'autre part, il y a les sondages . Réels outils nécessaires à la démocratie pour certains, manipulateurs d'opinions pour d'autres, ils ont été un des acteurs majeurs de la présidentielle 2022. S'ils ont annoncé du vrai pour les deux qualifiés au second tour, les chiffres ont connu quelques fluctuations. Jean-Luc Mélenchon a été sous-évalué : de 9 % deux mois avant l'élection, à 15 % à 19 % juste avant l'élection pour au final dépasser les 20 % le jour J. Inversement, c'est Éric Zemmour qui n'a fait que chuter dans les sondages, pour au final ne rallier que 7 % des électrices et électeurs français.

Enfin, c'est la dynamique géographique qui est intéressante , car elle permet de se faire une idée de qui vote pour qui et où. Sommairement, la dynamique suit cette répartition : Jean-Luc Mélenchon a rallié les jeunes électeurs et les quartiers populaires. Plus surprenant, il a même réussi à rallier à sa cause quelques grandes villes. En revanche, majoritairement, les métropoles françaises se sont tournées vers le président sortant, ainsi que les plus de 65 ans et l'Ouest de la France. Marine le Pen a convaincu le Nord-est de la France et les campagnes. En chiffres, on voit très bien que le candidat Insoumis a fait un véritable tabac dans les banlieues populaires avec près de 40 % des voix, là où les deux rivaux du second tour ne font que 23 % et 16 % des bulletins de vote. Pour les grandes villes, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron se talonnent avec chacun près de 30 % des voix. C'est sans doute dans les zones rurales que Marine Le Pen a construit sa présence au premier tour avec 29 % des voix.

Marseille, un paysage politique « coupé » en deux

Marseille n'avait pas choisi un second tour identique à la dynamique nationale. En effet, les Marseillaises et Marseillais avaient plébiscité un duel Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Et pour les habitants de cet arrondissement dominé par le port de plaisance du Vieux-Port et de la cathédrale de la Major, ce n'est pas la première fois que leur souhait allait dans ce sens. Aux élections présidentielles de 2017, l'ordre était le même. Le candidat de l'Union populaire a même bondi de près de 10 %.

La France insoumise face à En marche est un résultat cohérent depuis quelque temps à Marseille. Il s'agissait aussi des résultats des législatives de 2017. En revanche, les élections plus proches comme les départementales ou les régionales sont plus hétéroclites, vacillant de duel Front National-Union de gauche en 2017 à écolo-Les républicains récemment.

Pour l'abstention, elle est toujours assez élevée. Elle monte à 35 % pour ces élections présidentielles de 2022, tout comme en 2017, soit 10 points au-dessus de la moyenne nationale. Pour les élections locales, elle peine toujours à toucher les 30 %, et même les élections législatives ne font pas tellement bouger les Marseillais (moins de 40 % de participation en 2017).

La DH vous informe des résultats et sondages de la présidentielle en temps réel. En effet, les journaux belges peuvent publier les tendances avant les médias français, qui ne peuvent donner aucun chiffre avant 20h. C’est pour cela que tous nos journalistes vous donneront accès à une info de qualité durant l’entièreté des élections et, a fortiori, pendant le scrutin de ce dimanche 24 avril, depuis nos bureaux en Belgique, à Bruxelles. Comment obtenir toutes les infos, les derniers sondages et les résultats sur l’élection présidentielle 2022 en direct sur la DH ?



Suivez nos articles quotidiens sur notre section Monde

Découvrez tous nos articles sur le sujet dans notre dossier dédié à cette présidentielle 2022

Le 24 avril, la DH, en tant que journal belge, vous donnera accès à tous les résultats et sondages du second tour en direct. Pour obtenir les chiffres rapidement, nous vous conseillons de suivre :