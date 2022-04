Pourquoi la Belgique peut-elle diffuser des sondages et résultats de l'élection présidentielle française avant la France ?

Comment la Belgique obtient les résultats de l'élection ?

Elections présidentielles françaises : des résultats historiques pour une finale au goût de déjà-vu

La vie politique de la Ville rose et les scrutins précédents

Le 10 avril dernier, la majorité des électrices et électeurs toulousains ont choisi de voter pour Jean-Luc Mélenchon lors du premier tour de l’élection présidentielle 2022 . Le leader de "La France Insoumise" a rassemblé 37 % des voix contre 26 % pour Emmanuel Macron et 10 % pour Marine Le Pen. 200 207 électeurs et électrices se sont déplacés dans les bureaux de vote de la ville, soit un taux de participation de 77 % pour la commune de Toulouse. Sur l’ensemble du département de la Haute-Garonne , la participation a atteint 80,29 % lors de ce tour de scrutin : un score supérieur par rapport à la moyenne nationale, qui a un taux d'abstention de 26%.Comme à chaque élection présidentielle en France, les médias belges communiquent des premiers résultats vers 17h, quand la France ne les annonce qu'à 20h. Pourquoi ? Conformément à la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977, aucun résultat ne peut être communiqué par les médias en France avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain, c'est-à-dire le dimanche à 20h. Et ce, même si le scrutin s’est déroulé la veille, comme cette année dans les collectivités d’outre-mer. Les journalistes français connaissent bien les conséquences d’une transgression au code électoral. La diffusion d’estimations de résultat avant dimanche 20 heures est punie d’une amende de 75 000 euros comme l’indique l’article 12 de cette même loi. Les journaux belges, comme la DH, ne sont pas soumis à cet embargo et peuvent donc diffuser les tendances électorales et les premières estimations de résultats en direct. Les résultats énoncés par les médias étrangers en milieu d’après-midi sont appelés "sondage sortie des urnes". Comme son nom l’indique, il s’agit d’un sondage d’opinion réalisé auprès de votants à peine sortis des bureaux de vote. Les bureaux de vote choisis pour établir ce sondage sont sélectionnés minutieusement pour leur représentativité constatée lors d’une élection précédente. Ils sont donc estimatifs et non définitifs et démontrent une forte "tendance" des électeurs. Les résultats annoncés à 20 heures en France mettent en parallèle un sondage "sortie des urnes" s’ajoutant à cela, un dépouillement de 200 bureaux de vote ayant fermé à 18 heures et à 19 heures. Les chiffres exacts des élections présidentielles sont connus au fil de la soirée de dimanche, pour être rendus définitifs le lendemain matin.L’élection du président de la République française a lieu les 10 et 24 avril 2022 pour un mandat de cinq ans. Aucun candidat n’ayant remporté la majorité absolue (score supérieur à 50 % des bulletins de vote) lors du premier tour présidentiel, un second tour a lieu quinze jours plus tard entre les deux finalistes arrivés en tête au niveau national. Dimanche 10 avril est arrivé en haut du classement, Emmanuel Macron avec 27,85 % des voix, suivi par Marine Le Pen à 23,15 %. Un duel similaire au scrutin de 2017. En troisième position, le candidat Jean-Luc Mélenchon accomplit le résultat le plus élevé de ses candidatures précédentes avec 21,95 % des suffrages, à421 308 voix près du second tour.L’histoire se répète pour le leader de "La France Insoumise". Comme en 2017, il aura manqué moins de 500 000 voix pour que la gauche arrive au second tour. Par ailleurs, les partis politiques traditionnels tombent sous le seuil des 5 %. Le Parti socialiste et Les Républicains représentés cette année par Anne Hidalgo et Valérie Pécresse ne dépassent pas les 5 % de votes. Leurs frais de campagne électorale ne seront par conséquent pas remboursés. D'autre part, les candidatures d’extrême droite outrepassent le seuil des 30 % de voix. Éric Zemmour a atteint, le 10 avril dernier, 7,1 % des suffrages exprimés. Additionnées au résultat du Rassemblement national, l'extrême droite en France atteint plus de 30% des suffrages exprimés. Une situation inédite pour les français. Tous les sondages d’opinion annoncent un score extrêmement serré le soir du second tour des présidentielles 2022. L’hypothèse d’une victoire de Marine Le Pen semblant pour la première fois possible.Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés au second tour de la présidentielle 2022, bien que les Toulousains aient choisi en tête du classement le candidat de gauche, Jean-Luc Mélenchon. Quelle était la tendance politique lors des précédentes élections ? En 2002, la ville de Toulouse mettait en tête des élections présidentielles, Lionel Jospin, candidat du Parti socialiste, avec 20,23 % des suffrages. En 2007, la candidate PS, Ségolène Royale atteignait la première place du classement avec 36,15 % des voix. En 2012, François Hollande, candidat PS, totalisait 11 points de plus que Nicolas Sarkozy. (34,44 % contre 23,12 %). En 2017, Jean-Luc Mélenchon terminait premier du classement avec 29,17 % des voix.