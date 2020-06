Révélations accablantes, image dévastatrice: John Bolton décrit dans son livre un Trump ignorant et prêt à se compromettre avec des dictateurs MondeVidéo10:32 Philippe Paquet

Pour la Maison-Blanche, c’est le livre de trop. Non seulement parce que son contenu projette une image dévastatrice de Donald Trump, avec de nouvelles révélations accablantes, mais aussi et surtout parce que son auteur n’est plus un obscur ex-employé "frustré et mécontent" de l’Administration présidentielle ou un quelconque adversaire démocrate mu par des considérations partisanes : il s’agit de John Bolton, un Républicain pur et dur qui fut le conseiller à la Sécurité nationale d’avril 2018 à septembre 2019. Éclairage.