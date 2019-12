Fin 2018, Florence, Laurent et leurs enfants se sont lancé un défi : ne rien acheter de nouveau pour les objets du quotidien, les vêtements, l’électroménager, l’électronique, les livres. Quelques exceptions cependant pour les produits d’hygiène, d’alimentation, de nettoyage et les médicaments. "Notre objectif était double : expérimenter des modes de consommation alternatifs et viser une consommation raisonnable ", explique Florence.

Car depuis plusieurs années la famille a entrepris une série de démarches en faveur de la transition écologique. " Nous avons commencé par nous débarrasser de la voiture, ce qui a entraîné une réflexion sur la mobilité, de manière globale. Aujourd’hui, nous nous déplaçons de manière multimodale : à vélo, en trottinette, en transports en commun ou à pied ", détaille la mère de famille. À ceci s’est greffé le souhait d’une alimentation saine et de saison, la moins transformée possible. " On opte pour le vrac et n’allons qu’à de très rares occasions au supermarché. "

(...)