Le gouvernement américain a confirmé hier la réalité d’une menace d’attaque de l’organisation terroriste État islamique (EI) à l’aéroport de Kaboul ou dans ses environs. "La menace est réelle, elle est aiguë, elle est persistante, a déclaré dimanche sur CNN le conseiller à la Sécurité nationale du président américain Joe Biden, Jake Sullivan. Nous travaillons intensivement avec nos agences de renseignement pour savoir d’où pourrait venir une attaque." Il a déclaré que les avertissements étaient pris "très au sérieux". Les talibans islamistes militants et la branche de l’EI active dans la région sont des ennemis et se sont affrontés par le passé.

Le nombre de personnes déplacées à l’intérieur de l’Afghanistan a par ailleurs augmenté massivement depuis le début de l’année. Entre janvier et le début du mois d’août, plus de 550 000 personnes dans le pays en crise ont fui leurs villes et villages en raison des combats. C’est ce que révèlent les données du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA). Au cours de la même période de l’année dernière, on comptait environ 165 000 personnes déplacées à l’intérieur du pays.

C’est surtout depuis le retrait des troupes internationales début mai et le lancement simultané de plusieurs offensives par les talibans que le nombre de personnes déplacées à l’intérieur du pays est monté en flèche. Outre cette vague de migrations forcées, cinq millions de personnes sont considérées comme déplacées à long terme en Afghanistan.