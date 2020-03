L'ancien joueur de football international brésilien Ronaldinho a été appréhendé afin d'être interrogé par la police paraguayenne pour avoir apparemment utilisé un faux passeport pour entrer dans le pays, ont déclaré les procureurs jeudi.

"Ronaldinho est entré au Paraguay avec un faux passeport. Il n'est pas détenu mais fait l'objet d'une enquête judiciaire", a déclaré le ministre de l'Intérieur du Paraguay Euclides Acevedo. Ce n'est qu'à l'issue de celle-ci que son arrestation éventuelle sera décidée.

Le Ballon d'Or 2005, aujourd'hui âgé de 39 ans, est soupçonné d'avoir utilisé un passeport délivré à l'origine à un citoyen paraguayen qui a ensuite été falsifié.

Selon un article du journal ABC Color, Ronaldinho et son frère Roberto ont reçu les faux passeports d'un homme d'affaires afin d'assister à l'ouverture d'un casino et à diverses manifestations caritatives. L'homme en question a également été arrêté pour être interrogé.

Ronaldinho a été privé de son passeport brésilien en 2018 pour ne pas avoir payé une amende à la suite d'une infraction aux règles environnementales.

Star du PSG, de Barcelone et de l'AC Milan, Ronaldinho a remporté la Coupe du monde 2002 avec le Brésil et la Ligue des champions 2006 avec Barcelone. Il a marqué 33 buts en 97 sélections sous la vareuse du Brésil et a été désigné joueur FIFA de l'année en 2004 et 2005.