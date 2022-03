Les protestations contre la guerre en Russie sont sévèrement réprimées par les autorités. D'après l'ONG spécialisée OVD Info, plus de 15 000 personnes ont été interpellées depuis le début de l'invasion, le 24 février dernier. Le mot guerre est même banni par le Kremlin, qui préfère utiliser le terme "opération militaire spéciale", il est donc impossible de manifester sans se faire arrêter. Face à cela, les russes ont développé d'autres moyens de contestations, plus discrets.

Ainsi, depuis plusieurs jours, des rubans verts apparaissent dans les rues des villes russes, accrochés à du mobilier urbain. Ce petit bout de tissu, vert comme le résultat du mélange des couleurs jaune et bleu du drapeau ukrainien, est devenu le symbole de cette nouvelle forme résistance.

Dans le tweet ci-dessus, la maîtresse de conférence en science politique spécialiste des sociétés post-soviétiques et des actions protestataires en Russie, Anna Colin Lebedev, explique aussi qu'un tag représentant quatre danseuses du Lac des cygnes, sans la tête, fait référence à d'anciennes dissimulations d'informations de la part du pouvoir. En 1982, le ballet de Tchaïkovsky avait été diffusé à la télévision publique lors de la mort du dirigeant Leonid Brejnev, au lieu d'annoncer le décès. Il était aussi passé lors de la tentative de putsch contre Gorbatchev en 1991.

D'autres actions, comme s'habiller en noir ou déposer des fleurs sur les monuments aux morts, sont aussi organisées. C'est ce que fait désormais Lioubov, avec son organisation féministe baptisée "Résistance féministe antiguerre". La jeune militante explique à nos confrères de radioFrance qu'elle a participé aux premières manifestations contre l'invasion russe en Ukraine, avant de vite déchanter. "Quand la guerre a éclaté, j'ai réagi de façon extrêmement émotionnelle et radicale, sans me soucier des conséquences et de ma sécurité. Et puis j'ai été arrêtée et emprisonnée et on a perquisitionné chez moi."

D'autres organisations, comme le Mouvement du Printemps démocratique édite des tracts et affiches anti-guerre qui ressemblent à des lettres officielles de la ville de Moscou, à déposer dans les boîtes aux lettres des habitants. Il est aussi possible de trouver dans les vitrines de certains commerçants moscovites une colombe. On peut aussi voir parfois des drapeaux rayés blanc/bleu/blanc : le drapeau russe dont la dernière bande rouge, couleur de la guerre et du sang, a été enlevée.

Mais arborer ces symboles sont aussi proscrits. Des militantes de "Résistance féministe antiguerre" ont aussi été interpellées pour ces petites actions. L'ONG ODV Info continue elle aussi de signaler des arrestations ces derniers jours : "A l'aéroport Vnukovo de Moscou, une femme a été arrêtée parce qu'elle portait sur son sac à dos un écusson avec un portrait barré de Poutine. Un homme a été arrêté à Moscou près de la cathédrale du Christ-Sauveur parce qu'il tenait une affiche avec une citation du roman de Tolstoï "Christianisme et patriotisme" : 'Le patriotisme, c'est le renoncement à la dignité humaine, à la raison et à la conscience et une soumission d'esclave à ceux qui sont au pouvoir'.", peut on lire sur le site de l'organisation.

Ces initiatives restent isolées, mais ont le mérite de montrer qu'une certaine opposition est toujours présente, a partagé Lioubov au micro de radioFrance. "Tu penses que rien n'a changé. Et puis, tu vois une affiche ou un slogan. Et tu réalises que tu n'es pas seule dans cette folie".