Selon une étude de l’Université catholique de Louvain (KUL), un Brexit sans accord, qui sortirait Londres du marché unique et de l’union douanière, risquerait de coûter 28 000 emplois à la Flandre. Le cabinet d’audit Deloitte situe notre pays au 4e rang des 27 pays de l’Union en matière de risques économiques en cas de Brexit. Des études montrent que la Belgique est, avec l’Irlande et les Pays-Bas, le pays qui ressentira le plus l’impact du Brexit. Selon des chiffres communiqués par le SPF Finances, les flux commerciaux actuels à partir du Royaume-Uni représentent plus de 5 % du total des marchandises nationales entrant dans notre pays. La part des exportations s’élève, elle, à 7,5 %. En valeur, les importations représentent 15,5 milliards d’euros et les exportations, 31,6 milliards d’euros.

Mais outre l’impact économique, le Brexit aura aussi des conséquences directes pour les citoyens et consommateurs de l’Union européenne. Petit tour d’horizon des impacts directs pour les Belges.

(...)