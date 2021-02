L'autorité britannique de régulation de la publicité (ASA) indique ce mercredi avoir reçu 2.370 plaintes sur une publicité de Ryanair diffusée depuis fin décembre à la télévision, et qui incite les Britanniques à sauter dans un avion une fois vaccinés.

Il s'agit d'un chiffre énorme puisque c'est la troisième publicité la plus critiquée auprès de l'ASA de tous les temps. La publicité a été diffusée d'abord entre le 26 décembre et le 3 janvier, puis à partir du 4 janvier sous la même forme mais en communiquant sur des tarifs différents.

La campagne poussait les Britanniques à réserver un vol pour Pâques et l'été une fois qu'ils auraient reçu le vaccin, avec le message "jab and go", littéralement "vaccinés, partez", tout en montrant des jeunes gens profitant de leurs vacances.

Ryanair en désaccord

Les plaintes ont porté sur le fait que la publicité faisait comme s'il était déjà certain de pouvoir voyager sans restrictions à l'été.

L'ASA a estimé que face à une situation complexe et en constante évolution, les annonceurs devaient faire preuve de prudence.

Ryanair est en désaccord (mais va s'y conformer) avec la décision sans fondement de l'ASA. Cette dernière affirme que sa publicité est à la fois factuelle et juste, en faisant la promotion de réservations tout en partant du principe que les vaccins arrivent pour Pâques et l'été, "ce qui est exactement ce que le Premier ministre Boris Johnson a confirmé".