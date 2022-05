Attention arnaque ! Une fausse page Facebook intitulée "Ryanair France", créée ce lundi à 14h12, a proposé aux internautes deux billets d'avion gratuits. "Nous avons décidé de célébrer notre 50e anniversaire en offrant deux billets gratuits à tous ceux qui tapent "fait" avant 18 heures mardi". En échange, les malfrats demandaient uniquement d'insérer un simple commentaire sous la publication.

Les participants ont reçu ensuite un message afin de confirmer qu'ils en étaient. "Bonjour. Votre bon est en cours de traitement, vous devez d’abord terminer notre processus de validation. Pour ce faire, cliquez simplement sur le bouton bleu 'S’inscrire' situé en haut de notre page. Merci pour votre participation", est-il noté. Ce qui les a renvoyés vers une page où l'on aperçoit un avion de la compagnie aérienne un peu flou. Les internautes ont ensuite renseigné des données personnelles afin de recevoir les billets.

Bien évidemment, ils n'arriveront jamais car il s'agit d'une magouille. Cette page a été créée le lundi 16 mai et ne compte que 12 000 likes. Très peu lorsque l'on sait que la page officielle de Ryanair en compte 5 millions. De plus, la petite coche bleue, qui prouve qu'il s'agit d'un compte officiel, est absente. De plus, la compagnie aérienne fêtera ses 38 ans en novembre et non pas son demi-siècle comme écrit dans l'annonce.

© capture d'écran

Selon la Voix du nord, quelque 200 000 personnes se sont fait avoir par cette arnaque. Que risquent-elles ? Heureusement, pas de perte d'argent. Mais ces données serviront à vous inonder de spams très prochainement avec plusieurs virus à la clé.

Ce n'est pas la première fois que cette arnaque existe. En 2018, d'autres individus avaient tenté leur chance. Facebook n'a pas réagi mais la page a disparu depuis.