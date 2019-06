Plus de 679 kilos de cocaïne en provenance de Bolivie ont été saisis en Belgique, lors d'opérations conjointes menées par les deux pays, a annoncé mercredi la police bolivienne.

"Nous avons pu nous coordonner avec la police belge (...) et réaliser une 'livraison surveillée'. La Belgique a été alertée que des conteneurs transportant du bois allaient entrer" avec de la cocaïne cachée à l'intérieur, a déclaré en conférence de presse Maximiliano Davila, le chef de la police antidrogue bolivienne, rapporte l'AFP. Le 30 avril, 289,5 kilos ont été saisis, puis 390 kilos le 19 mai, soit un "total de 679,5 kg", a précisé M. Davila. Cinq entreprises et trois aciéries ont été perquisitionnées ces derniers jours en Bolivie et 10 personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête, a ajouté le responsable bolivien.

Le parquet fédéral belge n'était pas en mesure de communiquer dans la soirée mercredi.