Des oligarques et politiques russes réussissent à échapper aux sanctions occidentales grâce à une multitude de sociétés écrans obscures, notamment établies dans les îles Vierges britanniques. C’est ce qui ressort d’une nouvelle enquête internationale baptisée "Pandora Papers Russie", relayée par De Tijd et Knack. On a ainsi découvert 163 structures, principalement dans les îles Vierges britanniques et Chypre, derrière lesquelles se cachent des politiciens russes. Plus de 45 oligarques russes apparaissent dans les Pandora Papers, dont au moins 12 sont visés par les récentes sanctions.

Europol ne désespère toutefois pas. Cette semaine, l’organisation policière a lancé l’Opération Oscar, permettant d’assister les États membres de l’Union européenne qui enquêtent sur les contournements des sanctions commerciales et économiques prises envers la Russie. L’opération vise aussi les avoirs criminels des personnes physiques et morales sous le coup des sanctions. L’Opération Oscar, encouragera les partenaires à échanger leurs informations, éclaire un communiqué. Europol apportera également un soutien opérationnel dans les enquêtes financières.

Jusqu’ici, des pays se sont démarqués dans leur lutte pour faire appliquer les sanctions.

Cette semaine, le Japon a gelé les avoirs de 398 personnes russes, dont les filles de Poutines.

Par ailleurs, le gouvernement italien a annoncé que la valeur des biens gelés jusqu’à présent des oligarques russes dans la péninsule s’élevait à environ 140 millions d’euros, dont les yachts mis sous séquestre vendredi. Le plus important est le yacht Lady M d’une valeur de 65 millions d’euros appartenant à Alexei Mordachov, un oligarque russe proche de Vladimir Poutine. Un second yacht, le Lena, d’une valeur de 50 millions d’euros environ et propriété de Gennady Timchenko, milliardaire co-fondateur de Gunvor, une société de négoce de matières premières, a également été mis sous séquestre. Tout comme une propriété immobilière en Sardaigne d’une valeur de 17 millions d’euros environ et appartenant au milliardaire russe Alisher Usmanov.

Dernier fait d’armes dans la Botte : la mise sous séquestre d’une villa de plus de 100 millions d’euros liée au pilote russe Nikita Mazepin, un pilote de 23 ans récemment évincé de l’écurie américaine de Formule 1 Haas, et à son père Dimitri Mazepin, milliardaire russe acteur dans le secteur de la chimie. Tous deux Dimitri et Nikita Mazepin figuraient parmi les centaines d’oligarques et parlementaires russes sur la liste noire de l’Union européenne.

Les sanctions européennes visent plus de 500 personnalités ou entités russes, dont les avoirs et les ressources économiques doivent être progressivement gelés à mesure que les États européens parviennent à les localiser et les relier à leurs propriétaires.