Les avocats se sont succédé mercredi devant la cour d’assises spéciale de Paris pour citer le nom de leurs clients, toutes victimes de la nuit d’horreur qu’a connu la France le 13 novembre 2015. Des noms inconnus du grand public, des proches qui vivent depuis six ans le deuil d’une fille, d’un frère ou d’un père et qui, pour certains, n’auraient jamais voulu rater cette première journée au procès des attentats de Paris. "Je ne pouvais pas me déroger", nous explique Patrick Jardin, un père dont la fille a été tuée au Bataclan et qui compte faire chaque jour le trajet entre son domicile familial de Comines en Belgique et le cœur de Paris pour assister au procès. "Je suis inconsolable. Ma fille, je ne la reverrai plus jamais. J’ai pris la prison à perpétuité".

(...)