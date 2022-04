L’attention accordée à la guerre en Ukraine démontre une différence de traitement entre les vies des Noirs et des Blancs, selon le patron de l'Organisation mondiale de la santé.

Dans une série de tweets envoyés jeudi matin, Sammy Mahdi réagit vertement aux propos tenus par Tedros Adhanom Ghebreyesus. Le directeur général de l’OMS a déclaré mercredi que seule une fraction de l'aide apportée à l'Ukraine était destinée aux autres crises humanitaires, jugeant de la sorte que le monde "ne prête pas la même attention aux vies des Noirs et des Blancs".

De quoi faire bondir le secrétaire d’État belge à l’Asile et à la Migration, dont la politique d’accueil des Ukrainiens a été maintes fois critiquée, notamment parce qu’elle serait plus généreuse et entreprenante que celle réservée aux réfugiés d’autres conflits.

"La guerre en Ukraine reçoit autant d'attention dans l'Union européenne que le Yémen en reçoit, par exemple, au Moyen-Orient. Tout est une question de proximité, cela n’a rien à voir avec la couleur de peau", tweete l’élu CD&V. "Faire de telles déclarations qui divisent dans le contexte actuel n'est pas acceptable."

"Toute l’attention portée à l’Ukraine est très importante bien sûr parce que cela a un impact sur le monde entier, mais pas même une fraction (de cette attention) n’est donnée au Tigré (la région de l’Éthiopie dont il est originaire, NDLR), au Yémen, l’Afghanistan, la Syrie et tout le reste", s’est ému l’ancien ministre de la Santé éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Une analyse biaisée, selon Sammy Mahdi, qui dresse une comparaison avec la guerre en Syrie qui a récolté une attention importante de l’OTAN et de l’UE alors qu’au même moment, la guerre au Mali échappait aux radars médiatiques occidentaux. Un fait qui s’explique, selon le secrétaire d’État, par la différence d’ampleur des deux guerres et qui s’observe aujourd’hui dans la différence de traitement entre l’Ukraine et le Tigré.

Sammy Mahdi conclut qu’il est facile de coller une étiquette de "raciste" sur l’Occident, mais qu’il s’attendait à une position plus nuancée de la part d’une personnalité aussi importante. "A l’avenir, peut-être devriez-vous vous en tenir aux questions de santé publique."