Il rêve de faire ce que Marine Le Pen n'aura peut-être jamais les épaules d'accomplir. De franchir le Rubicon que Bainville a regretté d'avoir regardé de l'autre côté de la rive. Crédité à 17% d'intentions de vote à ce stade précoce de la présidentielle, le même pas candidat Eric Zemmour est fictivement au second tour. Mais que pense-t-il vraiment ? Immersion, au-delà des caricatures de ses adorateurs et de ses contempteurs.

C’est une fusée. Le quasi-candidat Zemmour a, en un mois, “disrupté”, histoire de débuter avec un mot de novlangue qu’il vomit, la campagne présidentielle parmi laquelle il fait figure de (quasi-)candidat autour duquel tous ses rivaux, déconfits, doivent se positionner. Avec 17% d’intentions de vote, le voilà hypothétiquement propulsé au second tour, évinçant Marine Le Pen sur sa propre droite. Si la Belgique est à ce stade exempte d’un homme de son érudition et de sa radicalité, nier que ses idées percolent serait aujourd’hui stupide. Mais justement, que pense-t-il vraiment ? Nous avons beaucoup écouté et lu Zemmour. Voici ce qui tourne dans sa tête, précisément, sans diabolisation ni complaisance, sur 3 points majeurs.

Il est important de préciser les distinctions que Zemmour opère, et celles qu’il n’opère pas. Selon son logiciel, très contredit par ses opposants, pour lui, Islam est bien égal à Islamisme. “L’Islamisme, c’est l’Islam en action” cite-t-il à qui mieux mieux depuis 10 ans. Zemmour ne voit pas l’Islam pas le bout de la lorgnette religieuse, mais comme un projet civisationnel, politique et religieux. C’est la Oumma, la nation islamique qui menace, aux yeux du quasi-candidat, la nation française, au sein de laquelle elle n’est pour lui pas soluble.