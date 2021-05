Emmanuel Macron et la cheffe de file de l'extrême droite française Marine Le Pen sont toujours les deux "finalistes" potentiels pour l'élection présidentielle de 2022, selon un sondage publié mercredi.

Au second tour, le président de la République sortant l'emporterait avec 53% des voix (-1 point sur un mois), contre 47% pour la présidente du Rassemblement national (RN, +1 point). En 2017, le premier avait comptabilisé 66,1% des voix, la seconde 33,9%.

L'écart au 1er tour est toujours très faible entre M. Macron et Mme Le Pen, selon cette enquête.

Ceux qui voteraient le plus pour Marine Le Pen sont les 35-49 ans tandis qu'Emmanuel Macron aurait surtout les faveurs des 65 ans et plus.

Les Français sont 61% à juger "pas crédible" Marine Le Pen sur les questions économiques, 53% pour M. Macron.

Ils sont aussi 57% à considérer qu'il y a "trop d'immigrés en France", une appréciation qui grimpe à 94% chez les sympathisants RN et 84% chez Les Républicains (droite, opposition), loin devant les autres partis.

Cette enquête Harris Interactive pour le magazine Challenges, a été réalisée en ligne du 14 au 17 mai. Sa marge d'erreur est entre 1,4 et 3,1 point.