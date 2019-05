L'ancien président français a estimé que dorénavant "l'axe du monde est oriental".

Censé parler de patrimoine et d'urbanisme, Nicolas Sarkozy a profité de sa prise de parole à la première biennale d'architecture et de paysage organisée par la région Ile-de-France pour aborder un sujet qui lui tient à coeur. L'ancien président français a ainsi parlé pendant trente minutes, sans note, "s'affranchissant des prudences, ne faisant plus de politique". Se targuant de "pouvoir dire ce qu'il pense", l'homme est revenu sur un questionnement qui agite les rangs de la Droite française depuis plusieurs années maintenant.

"Je ne veux pas cacher mon inquiétude sur une forme de disparition de l’Occident, a déclaré Sarkozy. Pendant des siècles, l'axe du monde était occidental, aujourd'hui, ce n'est pas être un décliniste que de dire que l'axe du monde est oriental".

Mais l'ancien président de l'UMP ne s'est pas arrêté là. Il a également critiqué les obstructions qui, selon lui, asphyxient la France. “La moitié de mon temps, je suis à l’étranger. Je ne peux me résoudre à y voir partout des grues, des chantiers, des métros fantastiques, des musées, et puis revenir ici, où on me dit: ‘On a renoncé à ça parce qu’il y avait le crapaud doré’”, a-t-il ironisé en mentionnant les associations françaises empêchant des projets de construction importants.

Nicolas Sarkozy a conclu son discours en appelant Emmanuel Macron à "booster, casser les résistances, entraîner", saluant la volonté ferme du président de reconstruire Notre-Dame de Paris dans un bref délais.