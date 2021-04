Alors qu'il transportait de nombreux petits bateaux, le cargo néerlandais avait lancé un appel de détresse. Victime d'une tempête et de plusieurs problèmes liés à ses moteurs, le destin du cargo et de son équipage ne tenait plus qu'à un fil.

Un sauvetage en hélicoptère a dû être mis en place pour l'équipage du navire. Au moment où les sauveteurs sont intervenus, 4 membres du "Eemslift Hendrika" se trouvaient déjà dans la mer déchainée, les autres ont pu être secourus sur le pont du cargo.

Heureusement le pire a été évité ! Les 12 membres de l'équipage sont sains et saufs. En ce qui concerne le cargo, là aussi la catastrophe a pu être évitée de justesse. Le déversement de diesel et de mazout des réservoirs du "Eemslift Hendrika" ne s'est pas produit. Les autorités maritimes norvégiennes ont mené leur mission de rapatriement à la perfection.

Le cargo a pu être conduit en direction du port d'Ålesund.