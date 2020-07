Le drame a été évité de justesse. Deux enfants de 3 et 10 ans ont échappé de peu à un incendie, qui s'est déclaré dans un immeuble de Grenoble (France) ce mardi, en sautant par la fenêtre. Une chute de plus de 10 mètres, de laquelle ils ont été sauvés par des habitants du quartier.

Les images sont impressionnantes. L'appartement du troisième étage en proie aux flammes, les garçons se sont réfugiés à une fenêtre, d'où s'échappe une épaisse fumée noire. Sur la vidéo, on voit le plus jeune des enfants, âgé de 3 ans, suspendu dans le vide. Il est d'abord retenu par les vêtements par son frère de 10 ans, qui le lâche ensuite. Il retombe 10 mètres plus bas, où un groupe de personnes récupère l'enfant au pied du bâtiment. Quelques instants après, l'aîné se jette à son tour dans les bras des voisins.

Les enfants s'en sont sortis indemnes. Ils ont été hospitalisés pour avoir inhalé des fumées, avec 17 autres habitants de l'immeuble. Deux de leurs sauveurs ont également été transportés à l'hôpital, pour une suspicion de fracture aux avant-bras.

Le maire de la ville, Eric Piolle a salué cet acte héroïque : "Main dans la main, ils ont permis aux deux petits de sortir indemnes de ce drame. Fidèles à la tradition de solidarité et d'entraide de Grenoble, particulièrement vivace à la Villeneuve, c'est ensemble qu'ils ont pu secourir les enfants", a-t-il déclaré à la chaîne française BFMTV.

Les habitants sont également fiers de leur quartier. "C’était une scène héroïque, franchement je n’ai jamais vu autant de solidarité, d’aide et de courage", témoigne Souhaila sur BFMTV , qui a filmé la scène depuis son balcon,

Pour l'heure, les causes de l'incendie ne sont toujours pas connues.