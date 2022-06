Scandale aux Etats-Unis: une journaliste de USA Today démissionne après des articles bidonnés

Monde

Elle inventait des sources et des citations: une journaliste du quotidien national américain USA Today a démissionné et le journal a retiré de son site une vingtaine d'articles en exprimant jeudi ses "regrets" et en réaffirmant ses principes éditoriaux et éthiques.