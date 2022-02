La Russie accentue encore un peu plus la pression sur son voisin ukrainien. Après avoir reconnu l'indépendance des régions de Donetsk et Lougansk, le président russe Vladimir Poutine a choisi de défier les Occidentaux en ordonnant à ses troupes d’entrer dans les territoires séparatistes de l’Est de l’Ukraine. Il a demandé à son armée d'y assurer des "fonctions de maintien de la paix" mais ni le calendrier ni l'ampleur du déploiement n'ont été annoncés.

Cette reconnaissance d'indépendance est une “déclaration de guerre" juge Sven Biscop, professeur de stratégie à l’université de Gand et directeur du programme “Europe dans le monde” à Egmont, l’Institut royal belge des relations internationales.



“On assiste ici à une violation des accords de Minsk. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que le fait de reconnaître l'indépendance de ces deux territoires implique également que la Russie peut y déployer des troupes en invoquant le fait de protéger ces deux "républiques", c’est ce que fait Moscou actuellement et cela risque d’être lourd de conséquence”.