Si la Belgique est particulièrement touchée par les inondations, c'est aussi le cas de nos pays voisins, et notamment de l'Allemagne. Là-bas, des centaines de personnes sont toujours injoignables, et certains Lands sont dans des situations désespérées. Les services de secours, qui n'ont jamais dû affronter pareille situation, sont débordés. Malgré tout, les pompiers risquent leur vie avec courage pour venir en aide aux habitants, comme le montre la vidéo ci-dessous.Dans ces images, publiées sur Twitter, on peut voir un pompier dans l'exercice de ses fonctions être emporté par la rivière qui s'est formée dans une rue de l'ouest de l'Allemagne. Heureusement, l'homme du feu a pu compter sur l'aide de plusieurs habitants. Ceux-ci l'ont attrapé et l'ont empêché de poursuivre sa descente folle. Secoué, il a pu rejoindre la terre ferme sain et sauf.Une vidéo impressionnante qui montre bien l'étendue de la catastrophe qui frappe l'Allemagne.