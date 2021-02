Le vaccin contre le Covid-19 développé par AstraZeneca peut être administré aux plus de 65 ans, a indiqué mercredi le comité d'experts sur les vaccins de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans ses recommandations très attendues sur ce vaccin, le Groupe stratégique consultatif d'experts de l'OMS sur la vaccination (SAGE) recommande également son utilisation dans les pays où les variants sont présents.

"Les personnes de plus de 65 ans devraient recevoir le vaccin", a ainsi déclaré le président du Groupe d'experts, Alejandro Cravioto, en conférence de presse.

Ces recommandations interviennent alors que ce vaccin à vecteur viral, développé par le laboratoire britannique AstraZeneca et l'université d'Oxford, a connu des déboires ces dernières semaines, son efficacité ayant été mise en cause pour les personnes âgées de plus de 65 ans et dans les pays où les variants sont présents.

Le vaccin AstraZeneca/Oxford, que le Royaume-Uni a été le premier à administrer massivement à sa population dès décembre, a déjà été approuvé par plusieurs autres pays et par l'Union européenne.

Mais certains gouvernements ont préféré le recommander uniquement pour les moins de 65 ans, voire 55 ans, faute de données suffisantes sur son efficacité pour les plus âgés.

L'Afrique du Sud, s'appuyant sur une étude, a en outre évoqué dimanche la possibilité d'une efficacité "limitée" de ce produit contre le variant sud-africain, considéré plus contagieux et largement responsable de la deuxième vague dans ce pays.

Dans ses recommandations, le groupe d'experts indique que "cette étude a été conçue pour évaluer l'efficacité (du vaccin, ndlr) contre toutes les formes de gravité de la maladie, mais la petite taille de l'échantillon n'a pas permis d'évaluer spécifiquement l'efficacité du vaccin contre les formes graves du Covid-19".

"Compte tenu de cela, l'OMS recommande actuellement l'utilisation du vaccin AZD1222 (...) même si des variantes sont présentes dans un pays", écrivent-ils.

Avec une efficacité moyenne évaluée pour l'heure à 70%, le vaccin d'AstraZeneca/Oxford est moins probant que ceux de Pfizer/BioNTech ou de Moderna, dont l'efficacité dépasse les 90%.

Mais ce vaccin utilise une technologie plus traditionnelle, ce qui le rend moins coûteux, plus facile à stocker puisqu'il peut être conservé dans des réfrigérateurs et non à très basse température, et donc plus adapté à des campagnes de vaccination massives.

"C'est l'un de ces vaccins qui peuvent être conservés dans des réfrigérateurs ordinaires et il va donc être très utile", a souligné la responsable scientifique de l'OMS, Soumya Swaminathan, aux médias.

Les experts toujours opposés à la vaccination anti-Covid pour les voyages internationaux

Les experts de l'Organisation mondiale de la santé continuent également de s'opposer à utiliser la vaccination contre le Covid-19 pour faciliter les voyages internationaux, en raison de la pénurie de produits, selon un document officiel publié mercredi.

"Dans la période actuelle où seulement très peu de vaccins sont disponibles, un traitement préférentiel pour les voyageurs internationaux irait à l'encontre du principe d'équité", ont expliqué les experts, malgré les fortes pressions de nombreux pays pour introduire des passeports vaccinaux.