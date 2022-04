Sheila réagit à la présidentielle en France et sur la guerre en Ukraine.

"Je ne me prononce jamais sur ce genre de truc car c’est plus stressant qu’autre chose, nous confie la chanteuse de 76 ans qui fêtera ses 60 ans de carrière le 5 novembre prochain au Cirque Royal. Mais le but est que tout le monde aille voter ! J’y suis allée ce dimanche et j’y retournerai dans 15 jours. Il y a des choses que je n’ai pas envie d’avoir en France… Mais je ne rentre pas dans la politique car je n’en fais pas. Mes parents m’ont toujours appris que le vote restait secret et donc je respecte ça."