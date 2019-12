L'organisation Million Dollar Vegan a interpellé Donald Trump pour qu'il s'occupe de l'alimentation et de la santé des Américains.

Pour ce faire, le Président américain devra s'engager à manger vegan durant tout le mois de janvier 2020 ainsi que d'encourager ses compatriotes à l'imiter.

Million Dollar Vegan est prête à signer un chèque d'un million de dollars si Donald Trump communique son accord via Twitter.

Ce n'est pas la première fois que cette organisation propose un chèque d'un million de dollars. En effet, il s'agit de la deuxième offre d'un million de dollars cette année. En février dernier, Million Dollar Vegan avait fait une offre similaire au Pape François s'il acceptait manger vegan pendant les six semaines de Carême. Le Pape François s’était simplement contenté de transmettre sa bénédiction mais il n'a jamais accepté publiquement l'offre.

Cette campagne milite pour une alimentation végétale afin de prévenir, contrôler et traiter certaines des premières causes de mortalité, notamment les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 et l'obésité. Ces maladies chroniques ont un impact profond sur la santé et le bien-être des citoyens américains.

En outre, Million Dollar Vegan est une organisation à but non lucratif qui vise à faire connaître les bienfaits d'une alimentation végétale pour la santé, l'environnement, le partage équitable des ressources, l'économie et les animaux.