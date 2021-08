Sirhan Sirhan, 77 ans, l’homme reconnu coupable d’avoir tiré sur Robert F. Kennedy, dit "Bobby", pourrait bénéficier d’une libération conditionnelle après 53 ans de prison. Ni la commission ni le procureur de l’État de Californie ne se sont opposés, ce vendredi, à la seizième demande de libération de la prison de San Diego. Le sort du tireur est désormais entre les mains du gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom.

Immigré palestinien, Sirhan avait assassiné, le 5 juin 1968, Bobby Kennedy, frère de John F. Kennedy lui aussi assassiné, à l’hôtel Ambassador à Los Angeles. Le sénateur faisait alors campagne pour décrocher l’investiture démocrate en vue de l’élection présidentielle. Sirhan avait été arrêté dans les cuisines, un calibre.22 à la main. Kennedy est décédé un jour plus tard à l’hôpital à l’âge de 42 ans. Durant le procès du tireur, des carnets avaient été produits sur lesquels il avait écrit RFK doit mourir.

"Plus d’un demi-siècle s’est écoulé et je ne suis plus le jeune garçon impulsif que j’étais", a déclaré Sirhan à la Commission de la justice. "Kennedy était l’espoir du monde et j’ai blessé tout le monde avec cet acte terrible."

Sihran avait été condamné à mort, mais sa peine avait été commuée en réclusion à perpétuité en 1972, à la faveur d’une brève suppression de la peine capitale en Californie. Le meurtrier avait à l’époque justifié son geste par le soutien que Robert Kennedy apportait à la vente d’avions militaires à Israël.

À sa précédente demande de libération conditionnelle, en 2016, Sirhan avait affirmé qu’il avait trop bu le soir du crime et qu’il aurait aimé que rien ne se soit passé. Il avait aussi assuré que les aveux durant son procès étaient le fait d’un avocat qui l’avait convaincu qu’il était coupable.

Certains membres de la famille de Kennedy ont assisté à sa dernière audience par liaison vidéo, dont son fils Douglas H. Kennedy, qui s’est déclaré en faveur de la libération de Sirhan. "Je crois vraiment que tout prisonnier qui ne représente aucune menace pour lui-même ou pour le monde devrait être libéré", a déclaré Kennedy, ajoutant qu’il était "profondément ému" par les excuses du tireur. "Je pense que j’ai eu peur de lui et de son nom toute ma vie. Je suis reconnaissant de le voir maintenant comme une personne méritant compassion et amour."

En outre, Douglas H. Kennedy n’est pas convaincu que Sirhan est bien le meurtrier ou qu’il a agi seul.

Parmi les détails troublants figure le fait que l’ex-ministre de la Justice du temps de son frère JFK ait été touché par une balle tirée à bout portant derrière l’oreille droite, alors que Sirhan était censé lui faire face.

Et selon un expert en acoustique, 13 coups de feu ont été tirés le soir du drame, mais la capacité de l’arme de Sirhan n’était que de 8 cartouches.

En 2019, Sirhan a été poignardé par un codétenu. Il vait dû être hospitalisé.