Plusieurs personnes ont été tuées vendredi dans une fusillade qui a éclaté dans la ville allemande de Rot am See, dans la commune de Bade-Wurtemberg, selon le média allemand Focus Online. Il y aurait six morts, selon des médias. Le tireur a été interpellé. Plusieurs personnes ont également été blessées, selon la police qui précise que les personnes impliquées dans la fusillade entretenaient des "relations" entre elles.