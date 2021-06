C'est ce qui s'appelle littéralement "flotter dans le vide". Les nageurs qui auront la chance de faire leurs longueurs dans la nouvelle piscine "Sky Pool" auront une vue à couper le souffle sur la capitale anglaise.

C'est la première du genre réalisée. Elle est entièrement transparente. Cette piscine à débordement est longue de 25 mètres et une largueur de 5 mètres et une profondeur de 3 mètres.

La Sky Pool est le point fort du projet Embassy Gardens d'EcoWorld Ballymore, qui comprend 2 000 appartements de luxe, un espace commercial, des bureaux, des bars, des restaurants et des jardins paysagers. Elle est décrite comme le lieu le plus exclusif pour se baigner en Grande-Bretagne. Seuls les propriétaires et les invités des "Embassy Gardens" y ont accès. Les résidents des bâtiments ne sont, eux, pas autorisés à utiliser ces installations, selon le Daily Mail.

Les bâtiments reliés par la Sky Pool seront soumis aux mouvements normaux inhérents aux immeubles de dix étages, notamment le balancement du vent et le tassement des fondations. Mais la structure de la piscine peut faire face à ces mouvements en n'étant pas reliée de manière rigide aux deux extrémités, car elle peut glisser tout en conservant son étanchéité, assure son concepteur au Daily Mail.